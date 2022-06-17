Учебный год в университетах может начаться на месяц раньше
Из-за военного положения в Украине обучение в университетах и других заведениях высшего образования для студентов может начаться на месяц раньше.
Вместо традиционного 1 сентября датой начала нового учебного года хотят сделать 1 августа. Соответствующую инициативу обсудили во время расширенного заседания президиума Союза ректоров высшего образования Украины.
Как возникла такая идея
Начать обучение с 1 августа предлагают из-за того, что в условиях военного положения возможна экономия средств во время отопительного сезона. Именно поэтому речь шла о переносе начала учебного года на начало августа.
Кроме того, во время заседания его участники отметили важность безопасности обучения. Ведь решения о формах проведения занятий будут приниматься учебными заведениями при наличии укрытий.
Предложения начать учебный год с 1 августа также озвучиваются в регионах. В частности, мэр Калуша Андрей Найда сообщил, что такой вариант рассматривается, поскольку возможны проблемы с отоплением во время осенне-зимнего периода.
Но эти вопросы будут решаться с руководителями учебных заведений.
Департамент образования и науки Ровенской областной военной администрации также поддерживает идею начать новый учебный год в школах в августе.
Согласно этому плану, школьники должны посещать уроки только в теплое время года, а зимой — учиться дистанционно.
Источник: Профсоюз работников образования и науки