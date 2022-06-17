Июнь, 17 в 14:07

Из-за военного положения в Украине обучение в университетах и ​​других заведениях высшего образования для студентов может начаться на месяц раньше.

Вместо традиционного 1 сентября датой начала нового учебного года хотят сделать 1 августа. Соответствующую инициативу обсудили во время расширенного заседания президиума Союза ректоров высшего образования Украины.

Как возникла такая идея

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Начать обучение с 1 августа предлагают из-за того, что в условиях военного положения возможна экономия средств во время отопительного сезона. Именно поэтому речь шла о переносе начала учебного года на начало августа.

Кроме того, во время заседания его участники отметили важность безопасности обучения. Ведь решения о формах проведения занятий будут приниматься учебными заведениями при наличии укрытий.

Предложения начать учебный год с 1 августа также озвучиваются в регионах. В частности, мэр Калуша Андрей Найда сообщил, что такой вариант рассматривается, поскольку возможны проблемы с отоплением во время осенне-зимнего периода.

Но эти вопросы будут решаться с руководителями учебных заведений.

Департамент образования и науки Ровенской областной военной администрации также поддерживает идею начать новый учебный год в школах в августе.

Согласно этому плану, школьники должны посещать уроки только в теплое время года, а зимой — учиться дистанционно.

Источник: Профсоюз работников образования и науки