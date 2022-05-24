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Факты / Украина / Общество

В каких школах возобновится обучение 1 сентября: в МОН назвали главное требование

Валентина Летяк, редактор ленты
школа
Фото: Depositphotos

Новый учебный год 2022-2023 в Украине начнется 1 сентября в очном режиме только в тех школах, которые снабжены бомбоубежищами, сообщил в эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

– Мы прорабатываем механизмы, по которым 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Но надо быть реалистами – все зависит от ситуации в стране. Благодаря ВСУ мы надеемся, что 1 сентября дети пойдут в школы, – подчеркнул он.

По его словам, сейчас МОН проводит аудит школ на наличие бомбоубежищ.

– Соответственно, по нашим планам, откроются те школы, которые оснащены бомбоубежищами, – уточнил Витренко, но затруднился сказать, сколько на сегодняшний день в Украине таких школ, данные будут примерно через неделю.

Заместитель министра образования и науки также сообщил, что на сегодняшний день в результате вражеских обстрелов пострадало 1,6 тыс. учебных заведений, более 100 из которых полностью разрушены.

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Что касается детских садов – они уже работают во многих регионах, а о безопасности в этих воспитательных заведениях больше заботятся местные власти и территориальные общины, пояснил Витренко.

– До этого бомбоубежищ в садах не было. Мы и подумать не могли, что враг на нас так коварно нападет. И строили систему образования таким образом, чтобы дети получали лучшее и даже не думали о войне. Поэтому сейчас мониторим ситуацию, составляем перечень детсадов, которые можно обустроить под требования безопасности детей, — подчеркнул представитель МОН.

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