Червень, 17 в 14:07

Через воєнний стан в Україні навчання в університетах та інших закладах вищої освіти для студентів може початися на місяць раніше.

Замість традиційного 1 вересня датою початку нового навчального року хочуть зробити 1 серпня. Відповідну ініціативу обговорили під час розширеного засідання президії Спілки ректорів закладів вищої освіти України.

Як виникла така ідея

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Розпочати навчання з 1 серпня пропонують через те, що в умовах воєнного стану можлива економія коштів під час опалювального сезону. Саме тому йшлося про перенесення початку навчального року на початок серпня.

Крім того, під час засідання його учасники наголосили на безпекових питаннях навчання. Адже рішення про форми проведення занять ухвалюватимуть навчальні заклади за умов наявності укриттів.

Пропозиції розпочати навчальний рік з 1 серпня також озвучують в регіонах. Зокрема, міський голова Калуша Андрій Найда повідомив, що такий варіант розглядається, оскільки можливі проблеми з опаленням під час осінньо-зимового періоду.

Але ці питання будуть вирішуватися з керівниками закладів освіти.

Департамент освіти і науки Рівненської обласної військової адміністрації також підтримує ідею почати новий навчальний рік у школах в серпні.

Згідно з цим планом, школярі мали би відвідувати уроки лише в теплу пору року, а взимку — навчатися дистанційно.

Джерело: Профспілка працівників освіти та науки