Россияне регулярно применяют крылатые ракеты Калибр против Украины с начала полномасштабной войны. Что известно о ракетах Калибр, которыми войска РФ обстреливают мирные украинские города и села, а также об их характеристиках – далее в материале.

Назначение и модификация ракетных комплексов Калибр

Калибр – это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Публике ракеты семейства Калибр были впервые представлены на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году (МАКС-93), проходившем в Московской области РФ.

Ракеты разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок.

Так, на вооружении РФ есть:

• ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

• ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N);

• мобильные ракетные комплексы Калибр-М (экспортное обозначение Club-M);

• комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А (экспортное обозначение Club-A).

Ракетные комплексы Калибр предназначены для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.

В состав систем Калибр входят: универсальная система управления, пусковые установки, комплект средств погрузки, ракеты различного назначения. То есть комплексы имеют единые огневые средства:

• противокорабельные ракеты 3М-54Э, 3М-54Э1;

• высокоточные крылатые ракеты для поражения наземных целей 3М-14Э;

• противолодочные ракеты 91РЭТ2 и 91РЭ1.

Согласно замыслу российских разработчиков, наличие в составе комплексов Калибр разных ракет позволяет менять боекомплект на носителях в зависимости от задач и боевых условий.

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях – с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Мобильный ракетный комплекс Калибр-М предназначен как для противокорабельной обороны, так и для поражения стационарных наземных целей в любое время суток. В состав этого комплекса входят: самоходная пусковая установка; транспортно-зарядные машины; крылатые ракеты в пусковых контейнерах (противокорабельные и для поражения наземных целей); машина техобеспечения; машина связи и управления; оборудование для хранения ракет.

Комплекс Калибр-А входит, в частности, в состав вооружения ударного самолета Су-35. Ракета 3М-14АЭ, используемая в данной конфигурации, не имеет стартового двигателя. Она размещается в транспортно-пусковом контейнере, с которого стартует после сброса с самолета-носителя. Целями для высокоточной крылатой ракеты 3М-14АЭ являются наземные пункты управления войсками, склады вооружений и топлива, аэродромы, портовые сооружения и т.д.

Кроме того, существует модификация системы Калибр: контейнерный комплекс ракетного оружия Калибр-К (экспортное обозначение Club-K). Он предназначен для поражения крылатыми ракетами надводных и наземных целей. Этим комплексом могут быть оснащены объекты береговой инфраструктуры, надводные корабли, железнодорожные и автомобильные платформы.

Комплекс размещается в 40-футовом контейнере. Club-K состоит из универсального стартового модуля, модуля боевого управления, модуля энергопитания. В боекомплект одного стартового модуля комплекса Club-K входят 4 ракеты.

Ключевые характеристики крылатых ракет Калибр

Тактико-технические характеристики ракет семейства Калибр, находящихся на вооружении российской армии, в точности не известны.

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2 600 км.

В экспортной модификации дальность полета ограничивается 300 км.

Крылатая ракета 3М-14Э, используемая для поражения наземных целей, имеет:

• длину 6,2 м и размах крыльев 3,08 м;

• стартовую массу 1770/1400 кг;

• боевую часть массой 450 кг;

• дальность пуска 2 600 км (300 км в экспортной модификации);

• высоту полета 20 м над поверхностью моря и 50 – 150 м над поверхностью земли;

• скорость 180 – 240 м/с.

Особенностью крылатых ракет Калибр является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу для противовоздушной обороны (ПВО).

Ракета оснащается стартовым твердотопливным двигателем. Управление ракетой в полете автономное, а сам полет осуществляется по заранее определенному маршруту.

Ракета оснащена 450-килограммовой фугасной боевой частью с опцией воздушного подрыва. Также существует вариант с кассетной боевой частью, укомплектованной осколочными, фугасными или кумулятивными элементами.

Применение ракет Калибр во время войны в Украине

Войска РФ используют ракеты Калибр с первого дня полномасштабной войны в Украине. Целью Калибров стали гражданские объекты в нашем государстве.

Как информировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, в течение 24-28 февраля (т.е. за пять дней) РФ выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа Искандер и Калибр по украинским городам и селам.

За эти пять первых дней путинские войска совершили 56 ракетных ударов по территории Украины, использовав 35 ракет Калибр.

По состоянию на 31 декабря 2023 года, РФ выпустила 834 оперативно-тактических ракеты типа Искандер и 154 Калибр по населенным пунктам Украины. Силами ПВО уничтожено 397 и 62 соответственно.

А еще 17 марта 2022 в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования Калибр в течение двадцати суток войны. Поэтому руководство РФ решило перевести на круглосуточный режим работы предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые вовлечены в производство Калибров.

Известно, что путинские войска запускали ракету Калибр по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомире, однако она попала по жилым домам в частном секторе.

Под обстрел Калибрами также попадал Николаев, где погибли военные. Кроме того, враг выпустил ракеты Калибр с кораблей Черноморского флота РФ по центру города Харьков.

Кроме того, враг использовал крылатые ракеты Калибр во время массированного обстрела Украину 10-11 октября 2022 года. За два дня враг выпустил по Украине около 110 ракет, среди них были и Калибр.

26 января 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

Среди выпущенных ракет Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95, Су-35, Миг-31 и кораблей из акватории Черного моря.

В течение 2023 года, в 2024-м и в 2025-м годах оккупанты продолжали запускать Калибры во время обстрелов Украины.

Фото: Википедия, Общественное, Минобороны РФ, Командование ВС ВСУ

