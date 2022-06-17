Червень, 17 в 16:37

Станом на 17 червня в акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів перебувають два військові кораблі РФ із 16 крилатими ракетами типу Калібр.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Станом на сьогодні у готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два російські військові кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу Калібр. Як повідомляє наша розвідка, можливий сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет, – зазначив Мотузяник.

Він уточнив, що країна-агресор РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

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Крім того, кораблі Чорноморського флоту РФ намагаються надавати вогневу підтримку російським окупантам на території України.

– Як і раніше, військові кораблі Чорноморського флоту РФ, які наразі перебувають в акваторіях Азовського і Чорного морів, продовжують ізолювати район ведення бойових дій і ведуть розвідку. Крім того, намагаються надавати вогневу підтримку російським військам, які діють на Приморському напрямку, – розповів речник Міноборони.

Мотузяник також охарактеризував удар по російському буксиру Василий Бех як блискучу тактичну операцію Збройних сил України. Водночас він відмовився розкривати її деталі.

Як відомо, російський буксир Василий Бех із зенітно-ракетним комплексом ТОР на борту віз військових та зброю на тимчасово окупований РФ острів Зміїний, однак до своєї цілі не доплив. Військово-морські сили ЗСУ вразили судно ракетами в акваторії Чорного моря.

Джерело: Media Center Ukraine