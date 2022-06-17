Европе нужно разорвать любые связи с Россией — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам диалога Преспанского форума. Он подчеркнул, что сейчас для Европы и европейской безопасности – исторический момент, когда всем предстоит определиться, что такое Европа и какой она должна быть дальше.
По словам президента, начав войну против Украины, Россия пыталась создать плацдарм для наступления на другие народы Европы. Поэтому наша защита в этой войне и будущая победа принципиально важны для безопасности всех в Европе.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что на сегодняшний день не осталось ни одной европейской страны, которая бы не пострадала хотя бы от одного из многих проявлений российской антиевропейской политики.
— Все мы в демократическом мире столкнулись с невиданным энергетическим кризисом. Россия специально ограничивает поставки газа, шантажируя и отдельные страны, и Европу в целом. Еще худший сценарий реализуется на продовольственном рынке. Там провоцируется не только рост цен, причем на базовые продукты питания, но и новый миграционный кризис.
Российская блокада украинских портов и удары по нашей агропромышленной инфраструктуре приводят к образованию дефицита на важных региональных сегментах мирового рынка продовольствия, — объяснил президент.
Владимир Зеленский также упомянул еще один элемент российской антиевропейской политики – пропаганду, чтобы обманывать внешнюю аудиторию и чтобы разжигать рознь.
Президент подчеркнул, что любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности в Европе должно основываться на том, что нужно освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий.
— Нужна полная энергетическая независимость Европы. Нужно разорвать какие-либо связи с Россией, которые она использует, чтобы зарабатывать в Европе и одновременно осуществлять антиевропейскую политику. Не может быть никакой торговли с Россией – не стоит давать деньги тому, кто стремится к вашему же уничтожению. А главное – нужно сделать всю Европу наконец-то единой. Это то, в чем заинтересованы одинаково и Украина, и ваши государства Западных Балкан, – добавил глава государства.