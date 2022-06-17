Европе нужно разорвать любые связи с Россией — Зеленский

Июнь, 17 в 10:23

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам диалога Преспанского форума. Он подчеркнул, что сейчас для Европы и европейской безопасности – исторический момент, когда всем предстоит определиться, что такое Европа и какой она должна быть дальше.

По словам президента, начав войну против Украины, Россия пыталась создать плацдарм для наступления на другие народы Европы. Поэтому наша защита в этой войне и будущая победа принципиально важны для безопасности всех в Европе.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что на сегодняшний день не осталось ни одной европейской страны, которая бы не пострадала хотя бы от одного из многих проявлений российской антиевропейской политики.

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— Все мы в демократическом мире столкнулись с невиданным энергетическим кризисом. Россия специально ограничивает поставки газа, шантажируя и отдельные страны, и Европу в целом. Еще худший сценарий реализуется на продовольственном рынке. Там провоцируется не только рост цен, причем на базовые продукты питания, но и новый миграционный кризис. Российская блокада украинских портов и удары по нашей агропромышленной инфраструктуре приводят к образованию дефицита на важных региональных сегментах мирового рынка продовольствия, — объяснил президент.

Владимир Зеленский также упомянул еще один элемент российской антиевропейской политики – пропаганду, чтобы обманывать внешнюю аудиторию и чтобы разжигать рознь.

Президент подчеркнул, что любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности в Европе должно основываться на том, что нужно освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий.