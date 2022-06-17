Європі потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією – Зеленський

Червень, 17 в 10:23

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників діалогу Преспанського форуму. Він наголосив, що зараз для Європи і європейської безпеки – історичний момент, коли всім належить визначитися, що таке Європа і якою вона має бути надалі.

За словами президента, розпочавши війну проти України, Росія намагалася створити плацдарм для наступу на інші народи Європи. Тому наш захист у цій війні та майбутня перемога принципово важливі для безпеки всіх у Європі.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що на сьогодні не залишилося жодної європейської країни, яка б не постраждала хоча б від одного з багатьох проявів російської антиєвропейської політики.

Зараз дивляться

– Всі ми в демократичному світі зіткнулися з небаченою енергетичною кризою. Росія спеціально обмежує постачання газу, шантажуючи і окремі країни, і Європу загалом. Ще гірший сценарій реалізується на продовольчому ринку. Там провокується не лише зростання цін, причому на базові продукти харчування, а й нова міграційна криза. Російська блокада українських портів та удари по нашій агропромисловій інфраструктурі призводять до утворення дефіциту на важливих регіональних сегментах світового ринку продовольства, – пояснив президент.

Володимир Зеленський також згадав ще один елемент російської антиєвропейської політики – пропаганду, щоб обманювати зовнішню аудиторію і щоб розпалювати ворожнечу.

Президент наголосив, що будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки у Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть.