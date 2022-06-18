ВСУ освободили Дмитровку Изюмского района – Генштаб
В Харьковской области удалось освободить от оккупации Дмитровку Изюмского района. Об этом говорится в отчете Генштаба за 17 июня.
Тем временем на Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области, а авиация противника нанесла авиаудары еще по двум местным населенным пунктам.
– В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил, – сказано в сообщении.
Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.
Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
– В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции, – подчеркнул Генштаб.
На Бахмутском направлении агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.
Украинские защитники сообщают, что оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию РФ имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима.
– Враг не понимает и боится тотального сопротивления украинцев, – отмечает Генштаб.