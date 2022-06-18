Июнь, 17 в 23:04

В Харьковской области удалось освободить от оккупации Дмитровку Изюмского района. Об этом говорится в отчете Генштаба за 17 июня.

Тем временем на Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области, а авиация противника нанесла авиаудары еще по двум местным населенным пунктам.

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– В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил, – сказано в сообщении.

Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

– В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции, – подчеркнул Генштаб.

На Бахмутском направлении агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

Украинские защитники сообщают, что оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию РФ имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима.