Червень, 17 в 23:04

На Харківщині вдалося звільнити від окупації Дмитрівку Ізюмського району. Про це йдеться у звіті Генштабу за 17 червня.

Тим часом на Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області, а авіація супротивника завдала авіаударів ще по двом місцевими населеними пунктами.

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– З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ у районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та завдали втрат. Супротивник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх, і ворог із втратами відступив, – сказано у повідомленні.

Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Російська Лозова та Криничне.

Продовжуються бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

– У районах Сиротиного та Метелкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник із втратами відійшов на позиції, які займав раніше, – підкреслив Генштаб.

На Бахмутському напрямку агресори обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степове.

Українські захисники повідомили, що окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію РФ майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму.