Над Одеською областю збили дві ракети – ОВА

Червень, 18 в 7:57

Уночі 18 червня Сили оборони знищили дві російські крилаті ракет над Одеською областю.

Про це повідомив речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– Уночі над Одещиною наші Сили оборони “мінуснули” дві крилаті ракети. Тримаємо стрій і разом до перемоги! – поділився гарною новиною Сергій Братчук.

Речник голова ОВА особливо тішиться ефективній роботі Сил протиповітряної оборони цієї ночі.

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– Ми вже знаємо таку особливість: якщо росіяни атакують із території тимчасово окупованого Криму, то зазвичай це крилаті ракети типу Онікс, на які сигнал тривоги спрацьовує не так завчасно, як нам хотілося б. Тому успіх наших сил ППО дуже значимий, бо вони відпрацювали буквально “з коліс”, – розповів Сергій Братчук у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, що 18 червня від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та інших об‘єктах інфраструктури в Кременчуці Полтавської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

Фото: Повітряне командування Схід