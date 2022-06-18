Июнь, 18 в 7:18

По состоянию на сегодняшний день украинская сторона не видит способностей армии Беларуси для вторжения.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Когда мы говорим “готовы или не готовы” белорусские силы к вторжению, нужно понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, то могут делать те или иные вещи. Сегодня мы не видим, что там есть возможности, – говорит секретарь СНБО.

По его словам, украинская разведка пристально следит за происходящими в Беларуси учениями.

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– Мы владеем информацией относительно того, что происходит на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, которое было 24 февраля, – отмечает Алексей Данилов.

К тому же, добавляет секретарь СНБО, российские военные, отступая с территории Украины через Беларусь, там не остались, а были передислоцированы преимущественно на Донецкое, Луганское и Харьковское направление.

Не очень боится угрозы со стороны Беларуси и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– Если белорусские войска сюда и пойдут, это будет наибольшее пополнение вооружения ВСУ. Мы готовы и рады его принимать. Чувствую, что белорусы с большим удовольствием нам его передадут, – шутя отметил в эфире Фейгин Live Алексей Арестович.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Радио НВ, Фейгин Live

Фото: Минобороны Беларуси