У Білорусі немає достатньо сил для вторгнення – Данілов

Червень, 18 в 7:18

Станом на сьогодні українська сторона не бачить спроможностей армії Білорусі для вторгнення.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Коли ми кажемо “готові чи не готові” білоруські сили до вторгнення, треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи тій тривозі, то можуть робити ті чи ті речі. Сьогодні ми не бачимо, що там є спроможності, – говорить секретар РНБО.

За його словами, українська розвідка пильно стежить за навчаннями, що нині відбуваються в Білорусі.

Зараз дивляться

– Ми володіємо інформацією щодо того, що відбувається на території Білорусі. На сьогодні ми не бачимо загроз, тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий контрнаступ, який відбувався 24 лютого, – зазначає Олексій Данілов.

До того ж, додає секретар РНБО, російські військові, відступаючи з території України через Білорусь, там не залишилися, а були передислоковані переважно на Донецький, Луганський і Харківський напрямок.

Не дуже боїться загрози з боку Білорусі й радник керівника Офісу президента Оленксій Арестович.

– Якщо білоруські війська сюди й підуть, то це буде найбільше поповнення озброєння ЗСУ. Ми готові та раді його приймати. Відчуваю, що білоруси із великим задоволенням нам його передадуть, – жартома відзначив в ефірі Фейгін Live Олексій Арестович.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Радіо НВ, Фейгін Live

Фото: Міноборони Білорусі