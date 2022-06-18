Июнь, 18 в 9:51

18 июня сообщают о взрывах в Харькове.

Такую информацию с места происшествия передают очевидцы.

Сейчас в регионе не объявлена воздушная тревога.

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Сирены в городе звучали в 04.18 и уже в 05.42 людям разрешили покинуть укрытия.

Неспокойно начались сегодня сутки по меньшей мере в трех областях.

Ночью 18 июня российские оккупанты несколько раз ударили из артиллерии по селу Большая Костромка Днепропетровской области.

В населенном пункте есть разрушения, люди, к счастью, не пострадали.

Две ракеты типа Оникс, запущенные РФ из временно оккупированного Крыма, силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью.

Еще шесть ракет попали в нефтеперерабатывающий завод и две – в ТЭЦ Кременчуга.

Пострадавших и жертв в результате ракетного обстрела Полтавской области 18 июня нет.

Масштабы разрушений областные власти установят после ликвидации пожаров на объектах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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