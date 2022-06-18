В Харькове слышны взрывы
18 июня сообщают о взрывах в Харькове.
Такую информацию с места происшествия передают очевидцы.
Сейчас в регионе не объявлена воздушная тревога.
Сирены в городе звучали в 04.18 и уже в 05.42 людям разрешили покинуть укрытия.
Неспокойно начались сегодня сутки по меньшей мере в трех областях.
Ночью 18 июня российские оккупанты несколько раз ударили из артиллерии по селу Большая Костромка Днепропетровской области.
В населенном пункте есть разрушения, люди, к счастью, не пострадали.
Две ракеты типа Оникс, запущенные РФ из временно оккупированного Крыма, силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью.
Еще шесть ракет попали в нефтеперерабатывающий завод и две – в ТЭЦ Кременчуга.
Пострадавших и жертв в результате ракетного обстрела Полтавской области 18 июня нет.
Масштабы разрушений областные власти установят после ликвидации пожаров на объектах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.