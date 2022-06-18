Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг. Є постраждалі
18 червня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Оновлено о 13.34. Очільник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що ворожі ракети поцілили в Інгулецький район.
За попередньою інформацією керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, унаслідок атаки РФ постраждали двоє людей.
На місці влучання є руйнування. Нині там працюють рятувальники.
Очільник міста просить людей не публікувати жодної інформації про обстріл РФ у соцмережах.
Більш детальну інформацію Олександр Вілкул обіцяє надати згодом.
Нагадаємо, що в Криворізькому районі Дніпропетровської області неспокійно з ночі.
Російські окупанти вдарили з артилерії по селу Велика Костромка.
За словами голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, унаслідок ворожого обстрілу в населеному пункті є руйнування.
Люди під час нічної атаки армії РФ не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олександр Вілкул, Валентин Резніченко