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Факти / Україна

Від шести до восьми ракет: РФ атакувала Кременчук

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Кременчука 18 червня 2022

18 червня російські військові атакували Кременчук Полтавської області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та інших об‘єктах інфраструктури.

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– Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях! – закликав жителів та гостей міста очільник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Лунін

Фото: Дмитро Лунін

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