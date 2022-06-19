Рада просит страны и институты ЕС поддержать предоставление Украине статуса кандидата

Июнь, 19 в 16:08

В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада поддержала законопроект № 7471, в соответствии с которым украинский парламент обратился к странам-членам и институтам Европейского Союза с просьбой поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

За соответствующее постановление проголосовало 315 народных депутатов.

– Это уникальный шанс, к которому Украина шла десятилетиями. Проголосовав за это постановление, мы заявили на весь мир, что парламент Украины призывает государства-члены ЕС и его институции 23–24 июня, через четыре месяца после начала этой позорной войны, предоставить перспективу нашему членству в ЕС, – цитирует голову ВР Руслана Стефанчука пресс-служба парламента.

Тем временем на канале фракции Слуга народа в Telegram сообщается, что кроме того Рада призвала ЕС поддержать усиление жесткого санкционного давления на Россию и Беларусь, уделяя особое внимание обеспечению полного эмбарго на все российские энергоносители, санкции против финансового сектора, продление персональных санкций, блокады российских судов и портов и т.д.