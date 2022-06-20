Июнь, 19 в 22:47

Газета The New York Times идентифицировала более двух тысяч российских боеприпасов, использованных в Украине с начала войны, и пришла к выводу, что большинство из них принадлежало к неуправляемым.

Сотрудники издания изучили более тысячи фотографий с боеприпасами, сделанными в Украине корреспондентами NYT и других фотоагентств, а также другие визуальные свидетельства, предоставленные украинскими чиновниками и военными.

Газета считает, что 210 идентифицированных боеприпасов были использованы, несмотря на запрет со стороны международных договоров. Почти все они принадлежат кассетным боеприпасам, а также их суббоеприпасам, которые могут угрожать людям в течение десятилетий после войны. Еще более 330 других боеприпасов по предположению издания использовали против гражданских объектов или вблизи них.

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Неуправляемым боеприпасам не хватает точности, поэтому их приходится использовать в большем количестве для уничтожения конкретной цели, что повышает вероятность падения снарядов и ракет в районы с гражданским населением.

Журналисты добавляют, что использование Россией указанного вида оружия не было ограничено и, фактически, стало основной стратегией РФ с начала полномасштабного вторжения.

The New York Times отмечает, что на использование Россией этих боеприпасов могли повлиять санкции, поскольку вооруженные силы РФ не могут пополнить резервы современного оружия.

— Я думаю, что то, что мы видим здесь с россиянами, похоже на то, что вы видели во время Второй мировой войны, когда они просто бомбили людей к чертям, — сказал в интервью NYT анонимный американский высокопоставленный чиновник по вопросам обороны.

По его мнению, это российская философия — сломать дух украинцев путем сравнения городов с землей.

– Вот как выглядела война раньше, и они просто вернули ее на центральную сцену. И люди, я думаю, в ужасе, – сказал он.

Издание отмечает, что идентифицированные боеприпасы и остатки оружия были найдены на всей территории Украины. При этом около пятой части идентифицированных боеприпасов находилась за пределами зон присутствия российских войск.

NYT отмечает, что представленные данные не полны, так как в военное время тяжело получить всю информацию.