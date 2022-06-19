Имеют значительные потери. Наступление россиян затормозилось почти по всем направлениям — ISW
Российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически во всех направлениях.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что российские оккупанты имеют незначительные успехи только в окрестностях Северодонецка и в поселке Метелкино.
В других направлениях россияне столкнутся с еще большими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках.
Кроме того, по прогнозам ISW, оккупанты смогут полностью захватить Северодонецк только в случае, если сконцентрируют на этом направлении большую часть своих сил.
За последние две недели российские операции на востоке Украины, в частности, планы захватить Славянск и продвижение к востоку от Бахмута, не принесли особого прогресса.
Также оккупанты пытаются оттеснить ВСУ на севере от Харькова и на юге Украины, но не добились значительных успехов.
По данным Генштаба, 19 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом.
Захватчики обстреляли Лисичанск, Боровское, Белую Гору и Устиновку, нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW
Фото: Сергей Гайдай