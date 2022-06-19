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Факти / Світ

Шольц розповів про помилку в політиці Меркель щодо Росії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував свою попередницю Ангелу Меркель за неправильну економічну політику щодо Росії.

Водночас він наголосив, що, на його думку, спроба домовитися з черговим агресором, який розв’язує війни на європейському континенті, мирним способом “не може бути помилковою”.

– Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поруч із моїм попередником… Але в економічній політиці Німеччини було помилкою те, що ми надто сконцентрували наші енергопостачання в Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше, – сказав Шольц в інтерв’ю Die Welt.

Він також висловився за рішення Ангели Меркель відмовити Україні у вступі до НАТО в 2008 році.

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– Критеріям вступу до НАТО має відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному. Про це знали всі, зокрема президент Росії, до речі. Тим більше абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну тим, що в якийсь момент Україна може раптом там опинитися, – заявив німецький канцлер.

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Джерело: Die Welt

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