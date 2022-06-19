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Факты / Украина

В Киеве возобновляют автомобильное движение по мостам Метро и Патона

Илья Нежигай, редактор ленты
Міст Патона
Фото: Depositphotos

Столичные мосты – Метро и Патона – с утра понедельника, 20 июня, возобновят свое автомобильное движение.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— Поэтому для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона, — пояснил мэр столицы.

Он отметил, что об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

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— Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам быстрой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом, — добавил он.

Накануне мэр Кличко пообещал оставить Протасов Яр зеленой зоной в память о погибшем на фронте столичном активисте Романе Ратушном.

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Источник: Виталий Кличко

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