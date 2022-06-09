Из Беларуси летели ракеты: Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима
Киевский городской совет лишил столицу Беларуси Минск статуса города-побратима. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки, поэтому Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом.
– Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки, и происходило вторжение российских войск в наше государство, — написал мэр столицы.
Напомним, что Киев подписал соглашение о сотрудничестве с Минском 5 июля 1997 года.
Города-побратимы — это города разных стран, между которыми заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве с целью обмена опытом в области экономики, культуры, образования, спорта, туризма, ведения городского хозяйства и т.д.
С начала российско-украинской войны Киевский горсовет разорвал побратимские связи с шестью российскими городами и регионами. Среди них — Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Республики Коми и Махачкала.
Ранее мы писали об угрозе переброса вражеских ДРГ в Волынскую область из Беларуси. По словам советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, такие действия преследуют цель отвлечения и оттягивания наших войск.