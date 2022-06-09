Июнь, 09 в 16:32

Киевский городской совет лишил столицу Беларуси Минск статуса города-побратима. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки, поэтому Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом.

– Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки, и происходило вторжение российских войск в наше государство, — написал мэр столицы.

Напомним, что Киев подписал соглашение о сотрудничестве с Минском 5 июля 1997 года.

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Города-побратимы — это города разных стран, между которыми заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве с целью обмена опытом в области экономики, культуры, образования, спорта, туризма, ведения городского хозяйства и т.д.

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