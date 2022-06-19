У Києві відновлюють автомобільний рух мостами Метро та Патона
Столичні мости – Метро та Патона – з ранку понеділка, 20 червня, відновлять свій автомобільний рух.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
– Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона, – пояснив мер столиці.
Він зазначив, що про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.
– Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем, – додав він.
Напередодні мер Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам’ять про загиблого на фронті столичного активіста Романа Ратушного.
Джерело: Віталій Кличко