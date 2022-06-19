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Факти / Україна

У Києві відновлюють автомобільний рух мостами Метро та Патона

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Міст Патона
Фото: Depositphotos

Столичні мости – Метро та Патона – з ранку понеділка, 20 червня, відновлять свій автомобільний рух.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона, – пояснив мер столиці.

Він зазначив, що про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

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– Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем, – додав він.

Напередодні мер Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам’ять про загиблого на фронті столичного активіста Романа Ратушного.

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Джерело: Віталій Кличко

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