Червень, 20 в 14:10

Проблему дефіциту пального в Україні вдасться вирішити до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю Financial Times. Він пояснив, що вирішення проблеми з дефіцитом пального залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

– Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів. Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками, – додав міністр.

Напередодні Олександр Кубраков пояснював, що Україна змушена шукати альтернативні способи для постачання палива, оскільки повномасштабна війна внаслідок російського вторгнення спричинила значний дефіцит нафти.

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Блокада Росією портів через Чорне море перешкоджає імпорту палива до України з Азербайджану та Румунії. Білорусь, яка раніше була основним постачальником, його не постачає.

За даними іноземних видань, зараз щоденно на територію України в’їжджає до 230 бензовозів.

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