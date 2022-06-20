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Факти / Україна

Доведеться почекати: коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ціни на бензин

Проблему дефіциту пального в Україні вдасться вирішити до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю Financial Times. Він пояснив, що вирішення проблеми з дефіцитом пального залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

– Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів. Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками, – додав міністр.

Напередодні Олександр Кубраков пояснював, що Україна змушена шукати альтернативні способи для постачання палива, оскільки повномасштабна війна внаслідок російського вторгнення спричинила значний дефіцит нафти.

Зараз дивляться

Блокада Росією портів через Чорне море перешкоджає імпорту палива до України з Азербайджану та Румунії. Білорусь, яка раніше була основним постачальником, його не постачає.

За даними іноземних видань, зараз щоденно на територію України в’їжджає до 230 бензовозів.

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