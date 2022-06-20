Июнь, 20 в 14:07

В Запорожской области подразделения ВСУ переходят из фазы активной обороны к наступательным действиям, рассказал командир подразделения Азова Родион Кудряшов.

– Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении, – отметил он.

По его словам, сейчас ведутся позиционные бои, в ближайшие недели командиры планируют “ломать противника”.

– Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед, – сказал Кудряшов.

Накануне мэр Мелитополя (Запорожская область) Иван Федоров сообщил, что украинские защитники приближаются к городу.

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По его словам, есть надежда на скорейшее освобождение Мелитополя от российской оккупации.