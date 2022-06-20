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Факти / Україна

На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступу – командир Азова

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступу – командир Азова
Фото: Генштаб ЗСУ

У Запорізькій області підрозділи ЗСУ переходять із фази активної оборони до наступальних дій, розповів командир підрозділу Азова Родіон Кудряшов.

– Ми просуваємо передові позиції і тиснемо ворога якнайдалі. Противник обстрілює мирні села, що знаходяться на передовій. Ворогу не вдається робити прориви в нашому напрямку, – зазначив він.

За його словами, зараз ведуться позиційні бої, найближчими тижнями командири планують “ламати супротивника”.

– Ініціативні групи провокуватимуть ворога, виявлятимуть вогневі точки та пригнічуватимуть їх. Важливо виявляти ініціативу, забирати динаміку, тиснути на супротивника по всій лінії зіткнення та рухатись уперед, – сказав Кудряшов.

Напередодні мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомив, що українські захисники наближаються до міста.

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За його словами, є надія на швидке визволення Мелітополя від російської окупації.

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Джерело: Еспресо
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