На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступу – командир Азова
У Запорізькій області підрозділи ЗСУ переходять із фази активної оборони до наступальних дій, розповів командир підрозділу Азова Родіон Кудряшов.
– Ми просуваємо передові позиції і тиснемо ворога якнайдалі. Противник обстрілює мирні села, що знаходяться на передовій. Ворогу не вдається робити прориви в нашому напрямку, – зазначив він.
За його словами, зараз ведуться позиційні бої, найближчими тижнями командири планують “ламати супротивника”.
– Ініціативні групи провокуватимуть ворога, виявлятимуть вогневі точки та пригнічуватимуть їх. Важливо виявляти ініціативу, забирати динаміку, тиснути на супротивника по всій лінії зіткнення та рухатись уперед, – сказав Кудряшов.
Напередодні мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомив, що українські захисники наближаються до міста.
За його словами, є надія на швидке визволення Мелітополя від російської окупації.