Июнь, 19 в 14:47

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские защитники приближаются к городу. По его словам, есть надежда на скорое освобождение Мелитополя от российской оккупации.

Об этом Федоров рассказал в своем видеообращении в воскресенье, 19 июня.

– Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодня наши героические вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация – в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные Силы, – рассказал он.

Также Иван Федоров надеется, что город удастся освободить благодаря поставкам вооружения.

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– В последнее время поступает большое количество западного вооружения, которое приближает нас к победе. Надеюсь, в ближайшее время его будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши оккупированные города и спасти наших жителей. Верим в ВСУ, – подытожил мэр.

Напомним, советник председателя Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что продвижение Вооруженных сил в Херсон может перерасти в контрнаступление.

Фото: Иван Федоров