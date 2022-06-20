Июнь, 20 в 15:40

Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, более 100 тыс. человек, которые до сих пор остаются в Мариуполе, не имеют доступа к питьевой воде.

— Сейчас оккупанты выдают ее один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4-8 часов. Они находятся на грани смерти. Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей, — подчеркнул Бойченко.

Мэр Мариуполя добавил, что россияне и коллаборанты также ограничили доступ жителей к еде. В то же время город остается без света, газа и системы водоотвода.

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На днях Вадим Бойченко сообщал, что российские оккупанты фактически превратили Мариуполь в гетто для 100 тыс. мирных жителей, большинство из которых — пенсионеры. Город находится на пороге вспышек холеры и дизентерии.

Он объяснял, что в Мариуполе тысячи стихийных захоронений и нет канализации. Кроме того, сейчас повышается температура воздуха и начинаются дожди. Вся размытая почва попадает в реки и колодцы, откуда люди берут воду.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет