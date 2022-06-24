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Факты / Украина

12 солдат РФ, которые подозреваются в военных преступлениях, находятся в Украине — Венедиктова

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
12 солдат РФ, которые подозреваются в военных преступлениях, находятся в Украине — Венедиктова

Из 118 российских военнослужащих, которые подозреваются в военных преступлениях, 12 физически находятся в Украине. К другим применяется процедура заочного привлечения к ответственности.

Об этом в эфире телемарафона ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, ежедневно украинские правоохранители фиксируют около 200 военных преступлений, и на сегодняшний день их уже 18 871.

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— По поводу военных преступлений, у нас уже есть 6 приговоров суда, 8 дел в судах на сегодняшний день, 118 подозреваемых. Это непосредственно военные РФ, которые пытали, убивали гражданских, разрушали гражданскую инфраструктуру, – сказала она.

Венедиктова добавила, что сейчас почти все военные преступления, перечисленные в Римском уставе, в Украине, к сожалению, совершаются.

Напомним, что 21 июня для обсуждения военных преступлений РФ в Украину прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В ходе встречи с Ириной Венедиктовой он отметил, что российским преступникам не удастся спрятаться и все будут привлечены к ответственности.

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