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Факти / Україна

12 солдатів РФ, які підозрюються у військових злочинах, перебувають в Україні – Венедіктова

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
12 солдатів РФ, які підозрюються у військових злочинах, перебувають в Україні – Венедіктова

Зі 118 російських військовослужбовців, які підозрюються у військових злочинах, 12 фізично перебувають в Україні. До інших застосовується процедура заочного притягнення до відповідальності.

Про це в ефірі телемарафону ведучому ICTV Вадиму Карп’яку розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, щодня українські правоохоронці фіксують близько 200 військових злочинів, і на сьогодні їх уже 18 871.

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– Щодо військових злочинів у нас вже є 6 вироків суду, 8 справ у судах на сьогодні, 118 підозрюваних. Це безпосередньо військові РФ, які катували, вбивали цивільних, руйнували цивільну інфраструктуру, – сказала вона.

Венедіктова додала, що наразі майже всі воєнні злочини, які перераховані у Римському статуті, в Україні, на жаль, відбуваються.

Нагадаємо, що 21 червня для обговорення воєнних злочинів РФ в Україну прибув генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Під час зустрічі з Іриною Венедіктовою він зазначив, що російським злочинцям не вдасться сховатися і всі будуть притягнуті до відповідальності.

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