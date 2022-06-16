Июнь, 16 в 19:43

Возможные так называемые “суды” над украинскими военнослужащими, защищавшими город Мариуполь, – это дикость и средневековое варварство. Такие “суды” не имеют ничего общего с юриспруденцией.

Об этом сообщила во время телемарафона генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она заверила, что прокуратура внимательно следит за ситуацией вокруг эвакуированных с Азовстали украинских военных.

– Это дикость не только для нас, но и для всего цивилизованного мира. Мы очень внимательно наблюдаем за этой ситуацией, у нас много оперативной информации. Как только она перейдет уже в процессуальную плоскость, будем ее коммуницировать иначе, — отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что такие судилища могут устраиваться только для внутреннего потребителя в РФ с привлечением российской пропаганды.

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– Все, что будет происходить, – мало напоминает юриспруденцию. Это исключительно внутренний продукт, который будет делаться на свою внутреннюю пропаганду, для внутреннего потребителя… Российская пропаганда какие-то суды будет проводить. Мы видим варварство, которое присуще средневековью, не цивилизованным странам. Потому все это будет отслеживаться, процессуально оформляться, — сообщила генпрокурор.

Комментируя так называемый смертный приговор боевиков террористического формирования “ДНР” для трех иностранцев, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, Венедиктова напомнила, что нарушение иммунитета комбатанта – это военное преступление. Речь идет о двух гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также Саадуне Брагиме (гражданине Марокко).

– Нарушение иммунитета комбатанта также является военным преступлением. И мы на этот псевдосуд открыли уголовное производство… Это дело будет доведено до логического завершения, — сообщила она.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, в свою очередь, отметил, что нарушение прав обвиняемых во время судебного процесса является уголовным правонарушением.

– Римский устав, международное право, Женевская конвенция четко говорят о правах военнопленных и о правах мирных категорий людей… Очень важно иметь должное судопроизводство, – заявил Хан.

Как информировал президент Владимир Зеленский, в российском плену сейчас находятся более 2,5 тыс. украинских защитников, эвакуированных с завода Азовсталь во временно захваченном войсками РФ Мариуполе.

Эвакуация украинских военных с завода Азовсталь произошла в мае. Защитников вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области.

В Минобороны Украины сообщили, что военнослужащих планируют освободить по процедуре обмена. В то же время в РФ начали звучать заявления о судах и смертной казни.