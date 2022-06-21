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Факти / Україна / Політика

Генпрокурор США прибув в Україну для обговорення воєнних злочинів РФ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
генпрокурор США Меррік Гарленд
Фото: Getty Images

У вівторок, 21 червня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд прибув в Україну, щоб зустрітися з генпрокурором Іриною Венедіктовою для обговорення воєнних злочинів РФ.

– Під час неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідав Україну та підтвердив відданість США допомозі у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів і звірств, – написав представник Міністерства юстиції США.

Генпрокурор США Меррік Гарланд зазначив, що злочинцям не вдасться сховатися і всі будуть притягнуті до відповідальності.

– Я тут, щоб висловити непохитну підтримку США народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення. Сполучені Штати направляють безпомилковий сигнал. Сховатися ніде. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні способи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злочини, будуть притягнуті до відповідальності, – сказав він журналістам.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло вже 323 дитини, поранення зазнали 587 дітей.

Станом на 21 червня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася, проте зросла кількість поранених – 587.

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