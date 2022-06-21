Червень, 21 в 18:45

У вівторок, 21 червня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд прибув в Україну, щоб зустрітися з генпрокурором Іриною Венедіктовою для обговорення воєнних злочинів РФ.

– Під час неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідав Україну та підтвердив відданість США допомозі у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів і звірств, – написав представник Міністерства юстиції США.

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV — Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022 Зараз дивляться

Генпрокурор США Меррік Гарланд зазначив, що злочинцям не вдасться сховатися і всі будуть притягнуті до відповідальності.

– Я тут, щоб висловити непохитну підтримку США народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення. Сполучені Штати направляють безпомилковий сигнал. Сховатися ніде. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні способи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злочини, будуть притягнуті до відповідальності, – сказав він журналістам.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло вже 323 дитини, поранення зазнали 587 дітей.

Станом на 21 червня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася, проте зросла кількість поранених – 587.