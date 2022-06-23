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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

На востоке Украины ожесточенные бои, ВСУ осуществляют маневренную оборону – Маляр

ЗСУ

По состоянию на четверг, 23 июня, ситуация на востоке Украины остается сложной, поскольку враг имеет там огневое преимущество. Вооруженные силы Украины осуществляют в восточных регионах маневренную оборону.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Что касается востока, действительно, это горячая точка сейчас, там продолжаются ожесточенные бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но Вооруженные силы, со своей стороны, наносят врагу потери, — отметила Маляр.

Она уточнила, что украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить продвижения войск РФ и окружения подразделений ВСУ.

– ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить окружения, продвижения врага вглубь территории, и пытаются всячески оттянуть силы врага. Ситуация сложная, этого никто не скрывает. Сейчас ВСУ осуществляют маневренную оборону и меняют определенные рубежи, – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что Украина постепенно получает вооружение и военную технику от западных партнеров. В то же время в Минобороны не озвучивают детали, какое оружие и где используют украинские защитники.

Как известно, в последние недели тяжелые бои происходят на Донбассе. Враг бросил все силы на захват города Северодонецк.

По данным Генерального штаба ВСУ, российским оккупантам удалось завладеть поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка на Донбассе. Кроме того, войска РФ готовятся к форсированию реки Северский Донец и пытаются окружить украинские войска в районе Лисичанска.

В то же время, по данным британской разведки, российской армии не удается захватить западную часть Донецкой области.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Война в Украине, Ганна Маляр, Донбас, Міноборони України, Російська агресія
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