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Факты / Украина

Бои за Северодонецк: россияне завладели двумя населенными пунктами на Востоке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Луганської області 10 травня 2022

23 июня российские военные основные усилия сосредоточивают на установлении полного контроля над Северодонецком Луганской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупантам удалось завладеть двумя населенными пунктами на Востоке – поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка.

В настоящее время штурмовыми действиями российские захватчики стремятся установить контроль над населенным пунктом Сиротино.

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Кроме того, они готовятся к форсированию реки Северский Донец.

Не прекращают наступательных действий россияне, чтобы оцепить украинские войска в районе Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай

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