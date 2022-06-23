Июнь, 23 в 7:59

23 июня российские военные основные усилия сосредоточивают на установлении полного контроля над Северодонецком Луганской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупантам удалось завладеть двумя населенными пунктами на Востоке – поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка.

В настоящее время штурмовыми действиями российские захватчики стремятся установить контроль над населенным пунктом Сиротино.

Сейчас смотрят

Кроме того, они готовятся к форсированию реки Северский Донец.

Не прекращают наступательных действий россияне, чтобы оцепить украинские войска в районе Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай