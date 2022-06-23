Бои за Северодонецк: россияне завладели двумя населенными пунктами на Востоке
23 июня российские военные основные усилия сосредоточивают на установлении полного контроля над Северодонецком Луганской области.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупантам удалось завладеть двумя населенными пунктами на Востоке – поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка.
В настоящее время штурмовыми действиями российские захватчики стремятся установить контроль над населенным пунктом Сиротино.
Кроме того, они готовятся к форсированию реки Северский Донец.
Не прекращают наступательных действий россияне, чтобы оцепить украинские войска в районе Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай