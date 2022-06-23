Червень, 23 в 11:38

Станом на четвер, 23 червня, ситуація на сході України залишається складною, оскільки ворог має там вогневу перевагу. Збройні сили України здійснюють у східних регіонах маневрену оборону.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Що стосується сходу, дійсно, це гаряча точка зараз, там тривають запеклі бої. На сьогодні ворог має вогневу перевагу, але Збройні сили зі свого боку завдають ворогу втрат, – зазначила Маляр.

Вона уточнила, що українські військові роблять все можливе, щоб не допустити просування військ РФ та оточення підрозділів ЗСУ.

Зараз дивляться

– ЗСУ роблять все можливе, щоб не допустити оточення, просування ворога вглиб території, і намагаються всіляко відтягнути сили ворога. Ситуація складна, цього ніхто не приховує. Зараз ЗСУ здійснюють маневрену оборону і змінюють певні рубежі, – наголосила Маляр.

Вона додала, що Україна поступово отримує озброєння та військову техніку від західних партнерів. Водночас у Міноборони не озвучують деталі, яку саме зброю і де використовують українські захисники.

Як відомо, протягом останніх тижнів важкі бої відбуваються на Донбасі. Ворог кинув усі сили на захоплення міста Сєвєродонецьк.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російським окупантам вдалося заволодіти селищем Лоскутівка та селом Рай-Олександрівка на Донбасі. Крім того, війська РФ готуються до форсування річки Сіверський Донець та намагаються оточити українські війська в районі Лисичанська.

Водночас, за даними британської розвідки, російській армії не вдається захопити західну частину Донецької області.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ