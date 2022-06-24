Распространяли наркотики среди ВСУ: ДБР “накрыло” российскую группировку

Июнь, 24 в 13:26

ДБР совместно с Киевской городской прокуратурой разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной этнической наркогруппировки, которая контролировала разветвленную сеть производства и распространения наркотических средств. Среди таких веществ были метадон, амфетамин, марихуана и другие наркотики.

Запрещенные вещества распространялись, прежде всего, среди военнослужащих ВСУ и других военных формирований, противостоящих агрессии России на Донбассе.

Деятельность наркогруппировки курировали спецслужбы РФ, целью которых было на постоянной основе подрывать боевую готовность украинских войск.

Сейчас смотрят

Всего в группировке было более 40 человек, среди которых и граждане Беларуси. Формирование имело четкую иерархическую структуру, лаборатории, разветвленные каналы распространения наркотиков, в том числе через доверенных лиц – “операторов” и посредством одного из почтовых отправителей. Сейчас установлены все причастные к схеме сбыта наркотиков.

Спецоперация по ликвидации группировки проходила в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях. Было проведено 27 обысков.

Источник: ДБР