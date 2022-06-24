Поширювали наркотики серед ЗСУ: ДБР “накрило” російське угруповання

Червень, 24 в 13:26

ДБР спільно з Київською міською прокуратурою викрили та припинили діяльність міжрегіонального етнічного наркоугруповання, яке контролювало розгалужену мережу виробництва та розповсюдження наркотичних засобів. Серед таких речовин були метадон, амфетамін, марихуана та інші наркотики.

Заборонені речовини розповсюджувалися насамперед серед військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які протистоять агресії Росії на Донбасі.

Діяльність наркоугруповання курували спецслужби РФ, які прагнули на постійній основі підривати бойову готовність українських військ.

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Всього в угрупованні було понад 40 осіб, серед яких і громадяни Білорусі. Воно мало чітку ієрархічну структуру, лабораторії, розгалужені канали поширення наркотиків, зокрема через довірених осіб – “операторів”, та посередництвом одного із поштових відправників. Наразі встановлені усі причетні до схеми збуту наркотиків.

Спецоперація з ліквідації угруповання відбувалась у Дніпропетровській, Київській та Житомирській областях. Було проведено 27 обшуків.

Джерело: ДБР