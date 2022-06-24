Благородность и решительность: что известно о погибшем 27-летнем майоре Андрее Верхогляде
23 июня 2022 года погиб Андрей Верхогляд. Он был майором 72 бригады имени Черных запорожцев, также у парня было звание Народный герой Украины. Андрей Верхогляд был рыцарем ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, представителем нового поколения командиров ВСУ.
— Благородство и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады. Невозможно представить Андрея за занавесом земной жизни. Сердца нашей семьи полны траура и ярости, — написали в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Биография Андрея Верхогляда
Родился Андрей Верхогляд в 1995 году в Новограде-Волынском в семье военнослужащих.
Парень окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Уже через две недели после выпуска лейтенант Верхогляд прибыл в зону военных действий и стал командиром 1 взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады.
В апреле 2016 года вместе с батальоном участвовал в международных учениях Rapid Trident.
В октябре 2016 года Андрей Верхогляд заступил на оборону Авдеевки.
В конце января 2017 года Андрей Верхогляд вместе с Андреем Кизилом (Герой Украины, звание присвоено посмертно) и другими военнослужащими взяли позицию Алмаз, где ранее был опорный пункт противника под Авдеевкой. Бойцы удерживали Алмаз под шквальным огнем и отражали атаки до прихода основных сил 1 механизированного батальона.
Андрей Верхогляд получил ранения, лечился и вернулся на фронт.
За бои под Авдеевкой военнослужащие 72 бригады получили высокие государственные награды. Тогда еще 21-летний Андрей Верхогляд и 23-летний Василий Тарасюк были назначены командирами рот 1 механизированного батальона 72-й ОМБр.
Источник: Радио Свобода
Фото: 72 ОМБр
Фото: Volodymyr Runets