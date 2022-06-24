Июнь, 24 в 8:50

23 июня 2022 года погиб Андрей Верхогляд. Он был майором 72 бригады имени Черных запорожцев, также у парня было звание Народный герой Украины. Андрей Верхогляд был рыцарем ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, представителем нового поколения командиров ВСУ.

— Благородство и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады. Невозможно представить Андрея за занавесом земной жизни. Сердца нашей семьи полны траура и ярости, — написали в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Биография Андрея Верхогляда

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Родился Андрей Верхогляд в 1995 году в Новограде-Волынском в семье военнослужащих.

Парень окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Уже через две недели после выпуска лейтенант Верхогляд прибыл в зону военных действий и стал командиром 1 взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады.

В апреле 2016 года вместе с батальоном участвовал в международных учениях Rapid Trident.

В октябре 2016 года Андрей Верхогляд заступил на оборону Авдеевки.

В конце января 2017 года Андрей Верхогляд вместе с Андреем Кизилом (Герой Украины, звание присвоено посмертно) и другими военнослужащими взяли позицию Алмаз, где ранее был опорный пункт противника под Авдеевкой. Бойцы удерживали Алмаз под шквальным огнем и отражали атаки до прихода основных сил 1 механизированного батальона.

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Андрей Верхогляд получил ранения, лечился и вернулся на фронт.

За бои под Авдеевкой военнослужащие 72 бригады получили высокие государственные награды. Тогда еще 21-летний Андрей Верхогляд и 23-летний Василий Тарасюк были назначены командирами рот 1 механизированного батальона 72-й ОМБр.

Источник: Радио Свобода

Фото: 72 ОМБр

Фото: Volodymyr Runets