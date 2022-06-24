Червень, 24 в 8:50

23 червня 2022 року загинув Андрій Верхогляд. Він був майором 72-ї бригади імені Чорних запорожців, також хлопець мав звання Народний герой України. Андрій Верхогляд був лицарем ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, представником нового покоління командирів ЗСУ.

– Шляхетність та рішучість, сміливість та безмежна, неймовірна життєрадісність. Один з найкращих командирів, гордість бригади. Неможливо уявити Андрія за завісою земного життя. Серця нашої родини сповнені жалоби та люті, – написали у 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Біографія Андрія Верхогляда

Зараз дивляться

Народився Андрій Верхогляд у 1995 році у Новоград-Волинському, в родині військовослужбовців.

Хлопець закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вже через два тижні після випуску лейтенант Верхогляд прибув у зону військових дій і став командиром 1-го взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

У квітні 2016 року разом із батальйоном брав участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident.

У жовтні 2016 Андрій Верхогляд заступив на оборону Авдіївки.

Наприкінці січня 2017 року Андрій Верхогляд разом із Андрієм Кизилом (Герой України, звання присвоєно посмертно) та іншими військовослужбовцями взяли позицію Алмаз, де раніше був опорний пункт противника під Авдіївкою. Бійці утримували її під шквальним вогнем і відбивали атаки до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону.

Читайте У боях під Ізюмом загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин

Андрій Верхогляд отримав поранення, лікувався і повернувся на фронт.

За бої під Авдіївкою військовослужбовці 72-ї бригади отримали високі державні нагороди. Тоді, ще 21-річний Андрій Верхогляд і 23-річний Василь Тарасюк були призначені командирами рот 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: 72 ОМБр

Фото: Volodymyr Runets