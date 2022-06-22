Белорусские войска размещают у границы Украины деревянные муляжи танков — Мотузяник

Июнь, 22 в 15:49

Основной целью России остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, удержание устойчивости сухопутного коридора с Крымом и блокирование морских коммуникаций в Черном море.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Он подчеркнул, что оккупанты, несмотря на огромные потери, сейчас превосходят украинских защитников в вооружении и пытаются победить количеством. Он отметил, что по отдельным направлениям “на один наш выстрел приходится 5-6 российских”. Однако эффективность российской пехоты остается низкой.

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Самой горячей точкой фронта остается Северодонецкая. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях враг совершил 15 самолетовых вылетов для ракетных ударов, в том числе и Х-31.

С территории АР Крым враг ударил по Одесской области по береговым ракетным комплексам.

Мотузяник сообщил, что на Бахмутском направлении враг сосредоточился на окружении защитников в районе Золотого. Также он сообщил о том, что ВСУ отразили штурм и остановили наступление в районе Молодежного.

Сейчас оккупанты сосредоточились на создании условий для возобновления наступления Изюм – Славянск.

По его словам, все еще сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси. Белорусские войска размещают в приграничных районах деревянные муляжи танков для создания видимости присутствия. Также на белорусской территории остаются российские подразделения и комплексы Искандер.