Белорусские войска размещают у границы Украины деревянные муляжи танков — Мотузяник
Основной целью России остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, удержание устойчивости сухопутного коридора с Крымом и блокирование морских коммуникаций в Черном море.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
Он подчеркнул, что оккупанты, несмотря на огромные потери, сейчас превосходят украинских защитников в вооружении и пытаются победить количеством. Он отметил, что по отдельным направлениям “на один наш выстрел приходится 5-6 российских”. Однако эффективность российской пехоты остается низкой.
Самой горячей точкой фронта остается Северодонецкая. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях враг совершил 15 самолетовых вылетов для ракетных ударов, в том числе и Х-31.
С территории АР Крым враг ударил по Одесской области по береговым ракетным комплексам.
Мотузяник сообщил, что на Бахмутском направлении враг сосредоточился на окружении защитников в районе Золотого. Также он сообщил о том, что ВСУ отразили штурм и остановили наступление в районе Молодежного.
Сейчас оккупанты сосредоточились на создании условий для возобновления наступления Изюм – Славянск.
По его словам, все еще сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси. Белорусские войска размещают в приграничных районах деревянные муляжи танков для создания видимости присутствия. Также на белорусской территории остаются российские подразделения и комплексы Искандер.