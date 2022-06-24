Червень, 24 в 15:56

Ворог намагається оточити Збройні сили України в районі Лисичанська та взяти під повний контроль Сєвєродонецьк.

Про це під час брифінгу заявив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька.

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– Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську та навколишніх населених пунктах зруйновано велику кількість будівель. Незважаючи на зростаючі втрати особового складу та техніки, росіяни продовжують переважати Сили оборони на окремих напрямках у кілька разів, що дає їм змогу здобувати певні тактичні успіхи, – сказав речник Міноборони.

Раніше Мотузяник заявив, що для створення видимості присутності білоруські війська розміщують дерев’яні муляжі танків у прикордонних районах. Також на білоруській території залишаються російські підрозділи та комплекси Іскандер.

За словами Мотузяника, все ще зберігається загроза ракетних ударів по Україні з території Білорусі.