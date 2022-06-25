Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Проблемы с дальностью: что нужно знать о Точке-У, которые есть у ВСУ и армии врага

Илья Нежигай, редактор ленты
Проблемы с дальностью: что нужно знать о Точке-У, которые есть у ВСУ и армии врага

25 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, использовав более 50 ракет разных типов. В частности, на северном направлении враг применял ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов Точка-У.

Что такое Точка-У и что нужно о ней знать – читайте в материале.

9К79 Точка (Точка-У) — это советский тактический ракетный комплекс, разработка которого была начата еще в 1968 году.

Сейчас смотрят

Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг, которые могут оснащаться различными типами боевой части, в том числе и ядерной.

При этом указанный ракетный комплекс имеет важный недостаток: стрельба из Точки-У возможна на относительно малую дальность – 70-120 км, поэтому при использовании ее оккупационными силами РФ врагу придется, вероятно, уже находиться на территории Украины.

В отличие от предыдущих советских ракетных комплексов, Точка-У является управляемой ракетой, обеспечивающей круговое возможное отклонение около 150 м.

В состав ракетного комплекса входят:

  • Ракета 9М79 (для комплекса Точка-У — 9М79М) с разными типами боевых частей.
  • Пусковая установка 9П129 (9П129-1М).
  • Транспортно-зарядная машина 9Т218.
  • Транспортная машина 9Т238.
  • Автоматизированная контрольно-испытательная машина 9В819-1.
  • Машина технического обслуживания 9В844.
  • Комплект арсенального оборудования 9Ф370-1.

Характеристики:

  • Дальность стрельбы минимальная, км — 15-20
  • Дальность стрельбы максимальная, км — 120
  • Высота траектории полета ракеты, км — 6-26
  • Полетное время на максимальную дальность, с — 163
  • Температурный диапазон эксплуатации — от -40°C до +50°C
  • Масса, кг — 17800
  • Грузоподъемность, кг — 7200
  • Скорость на суше, км/ч — 70
  • Скорость на плаву, км/ч — 8
  • Запас хода, км — 650.

Характерной чертой Точки-У является специфическое шасси с колесной формулой 6х6.

Ракета комплектуется следующими типами боевых частей:

  • АА-60 — ядерная мощностью от 10 до 100 кт,
  • АА-86 — ядерная особой важности,
  • АА-92 — ядерная,
  • 9Н123Ф — осколочно-фугасная сосредоточенного действия,
  • 9Н123К — кассетная,
  • 9Н123Ф-Р — осколочно-фугасная с пассивным радиолокационным самонаведением.

Боевая часть ракеты в полете не отделяется. Стыковка ракетной и боевой частей осуществляется шестью откидными болтами. Наличие сменных БЧ расширяет диапазон применения комплекса и расширяет его эффективность. Ракеты в обычном снаряжении допускают хранение в окончательно собранном виде в течение 10 лет.

Читайте
Героическая оборона и ракетные обстрелы мирных городов: хронология 71 дня войны в Украине

Фото: Генштаб ВСУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка