Северодонецк разрушен на 90% — Гайдай

Июнь, 25 в 20:14

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.

— Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском… Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут, — говорит Гайдай.

Он напомнил, что покинуть Северодонецк сейчас можно только через временно оккупированные территории.

Также россияне устанавливают в городе свои порядки: назначили “коменданта”, снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий Азота.

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Напомним, что 25 июня руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что РФ полностью оккупировала Северодонецк.

Источник: Сергей Гайдай