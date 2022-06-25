Июнь, 25 в 18:38

Российская армия полностью оккупировала Северодонецк, однако украинские защитники отошли на заранее подготовленные позиции. Выехать из города сейчас можно только через временно оккупированные территории.

В эфире информационного телемарафона Единые новости руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк отметил, что захватчики назначили так называемого коменданта города, пытающегося собрать некий “актив”.

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По его мнению, мирным жителям, более трех месяцев находившимся в укрытии завода Азот, нужна психологическая помощь. Однако прокремлевские наемники сразу же начали снимать типичные пропагандистские сюжеты для российских телеканалов, пользуясь состоянием людей.

Стрюк добавил, что в местной больнице Северодонецка сделали достаточный запас лекарств и медицинских препаратов, которые могут потребоваться местным жителям.