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Факты / Украина / Общество

Северодонецк под контролем РФ, ВСУ отошли на заранее подготовленные позиции — Стрюк

Юля Захарченко, редактор ленты
Северодонецк под контролем РФ, ВСУ отошли на заранее подготовленные позиции — Стрюк
Фото: Depositphotos

Российская армия полностью оккупировала Северодонецк, однако украинские защитники отошли на заранее подготовленные позиции. Выехать из города сейчас можно только через временно оккупированные территории.

В эфире информационного телемарафона Единые новости руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк отметил, что захватчики назначили так называемого коменданта города, пытающегося собрать некий “актив”.

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По его мнению, мирным жителям, более трех месяцев находившимся в укрытии завода Азот, нужна психологическая помощь. Однако прокремлевские наемники сразу же начали снимать типичные пропагандистские сюжеты для российских телеканалов, пользуясь состоянием людей.

Стрюк добавил, что в местной больнице Северодонецка сделали достаточный запас лекарств и медицинских препаратов, которые могут потребоваться местным жителям.

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