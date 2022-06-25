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Факти / Україна

Сєвєродонецьк зруйновано на 90% – Гайдай

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Сєвєродонецьк зруйновано на 90% – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупований Сєвєродонецьк зруйновано на 90%.

– Сєвєродонецьк окупований. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському. Місто зруйноване на 90%, виживати там буде дуже важко, відновити комунікації орки не зможуть, – каже Гайдай.

Він нагадав, що залишити Сєвєродонецьк зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили “коменданта”, знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять із укриттів Азоту.

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Нагадаємо, що 25 червня керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що РФ повністю окупувала Сєвєродонецьк.

Джерело: Сергій Гайдай

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