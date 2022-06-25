Июнь, 25 в 9:36

В Украине возросло количество детей, погибших или раненых во время развязанной Россией полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора, обнародованные по состоянию на утро 25 июня.

По сравнению с прошлыми сутками количество погибших украинских детей выросло с 338 до 339, а раненых – с 610 до 611.

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– По состоянию на утро 25 июня 2022 года более 950 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров, 339 детей погибли и более 611 ранены, — говорится в сообщении.

В частности, при фиксации преступлений войск РФ стало известно о гибели семьи с 14-летним сыном. Это произошло 9 марта во время российского авиационного обстрела города Изюм (Харьковская область).

Кроме того, установлено, что 6 апреля в селе Ольховка Харьковской области получил ранение 16-летний парень в результате артиллерийских обстрелов РФ.

Больше всего детей пострадало в девяти регионах Украины: Донецкой области (335), Харьковской (179), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (55), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (31) и Сумской (17) областях.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны. Сейчас идет работа по установлению преступлений РФ в местах активных боев, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора напомнили, что предоставить информацию о военном преступлении российских захватчиков в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua.

Из-за бомбардировок и обстрелов войск РФ страдает и инфраструктура Украины. В частности, повреждено 2 061 учебное заведение (213 полностью разрушены).