Червень, 25 в 9:36

В Україні зросла кількість дітей, котрі загинули чи зазнали поранень під час розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора, оприлюднені станом на ранок 25 червня.

Порівняно з минулою добою, кількість загиблих українських дітей зросла з 338 до 339, а поранених – з 610 до 611.

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– Станом на ранок 25 червня 2022 року більш ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ у нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час фіксації злочинів військ РФ стало відомо про загибель родини із 14-річним сином. Це сталося 9 березня під час російського авіаційного обстрілу міста Ізюм (Харківська область).

Крім того, встановлено, що 6 квітня в селі Вільхівка Харківської області зазнав поранення 16-річний хлопець внаслідок артилерійського обстрілу РФ.

Найбільше дітей постраждало у дев’яти регіонах України: Донецькій області (335), Харківській (179), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (55), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (31) та Сумській (17) областях.

У відомстві наголосили, що наведені цифри не остаточні. Зараз триває робота зі встановлення злочинів РФ у місцях активних боїв, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин російських загарбників щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua.

Через бомбардування та обстріли військ РФ страждає й інфраструктура України. Зокрема, пошкоджено 2 061 заклад освіти (213 повністю зруйновано).