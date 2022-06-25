Июнь, 25 в 8:29

Российские войска атакуют Лисичанск с юга. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.

Кроме того, по Лисичанску нанесли авиаудар. В то же время Северодонецк страдал от артиллерии, в частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения Азот и Стеклопластика. Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

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Войска РФ пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город — Гайдай / 4 фотографии

В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов.

Тем временем в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцево. Трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу.

Ранения они получили 23 июня. Среди них дети 2012 и 2016 годов рождения. Кроме того, 24 июня в Лисичанске нашли тело мужчины без признаков жизни, который попал под вражеский обстрел.

Фото: Сергей Гайдай