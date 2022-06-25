Червень, 25 в 8:29

Російські війська атакують Лисичанськ із півдня. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

Крім того, по Лисичанську завдали авіаудар. Водночас Сєвєродонецьк потерпав від артилерії, зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання Азот та Склопластика. Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка.

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Війська РФ намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто – Гайдай / 4 фотографии

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії, щоб витиснути підрозділи українських військових із зазначених районів.

Тим часом у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого. Трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні.

Поранення вони дістали 23 червня. Серед них діти 2012 та 2016 років народження. Крім того, 24 червня в Лисичанську знайшли тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.

Фото: Сергій Гайдай