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Факты / Украина

Похищали людей ради жилья: в Харькове осудили банду преступников

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Похищали людей ради жилья: в Харькове осудили банду преступников

В Харькове будут судить лиц, похищавших людей для завладения их жильем. Под прицел преступников попадали прежде всего незащищенные слои населения.

Организовала деятельность группировки местная жительница, в сообщниках которой были четыре человека с криминальным опытом – кражи, грабежи, мошенничество и угоны.

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Угрозами и физическим насилием они принуждали потерпевших переоформить на них недвижимость.

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В ходе следствия была установлена их причастность к завладению сразу тремя жилищными помещениями.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5 человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд. За совершенное преступникам может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция Украины

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