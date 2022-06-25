Похищали людей ради жилья: в Харькове осудили банду преступников

Июнь, 25 в 18:05

В Харькове будут судить лиц, похищавших людей для завладения их жильем. Под прицел преступников попадали прежде всего незащищенные слои населения.

Организовала деятельность группировки местная жительница, в сообщниках которой были четыре человека с криминальным опытом – кражи, грабежи, мошенничество и угоны.

Угрозами и физическим насилием они принуждали потерпевших переоформить на них недвижимость.

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В ходе следствия была установлена их причастность к завладению сразу тремя жилищными помещениями.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5 человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд. За совершенное преступникам может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция Украины