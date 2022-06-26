РФ готує диверсантів у Білорусі для подальших дій на території України – Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь помічена підготовка окремими підрозділами ЗС РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.
Крім того, на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій сил оборони ворог утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
ЗСУ завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.
За підтримки авіації окупанти намагаються відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіхів не мають.
Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.
На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані “фільтраційні” заходи стосовно місцевих жителів.
Джерело: Генштаб