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Факти / Україна

РФ готує диверсантів у Білорусі для подальших дій на території України – Генштаб

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Війна в Україні_ракета

На Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь помічена підготовка окремими підрозділами ЗС РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

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Крім того, на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій сил оборони ворог утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

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ЗСУ завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

За підтримки авіації окупанти намагаються відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіхів не мають.
Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані “фільтраційні” заходи стосовно місцевих жителів.

Джерело: Генштаб

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